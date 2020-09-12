"Проблема здесь – при всем уважении к Хорхе Месси – в том, что в подобных ситуациях вам нужен профессионал рядом. Общаться с агентом, то есть с профессионалом, не то же, что говорить с отцом. Агент не собирается принимать во внимание семейные и другие проблемы. В этих случаях требуется профи.

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Все, о чем я говорю, начиналось раньше. Существуют вопросы, которые следовало решать до того момента, как Лео дошел до предела, а не сейчас. Не хочу умалять заслуг Хорхе Месси, но проблемы следует решать раньше.

Я не знаю, сколько раз он садился обсуждать спорный контракт. Продолжить Лео в Барселоне просто, много опыта не требуется. Проблема, когда начинается подобное тому, что мы видели", – поделился Креспо в комментарии TyC Sports.

Напомним, форвард побил горшки с руководством Барсы из-за своего желания покинуть клуб. Скандал завершился заявлением Месси о решении остаться в Барселоне еще на сезон.

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