"Мені 31 рік, у мене є амбіції поборотися за місце у збірній України і взяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи. Це моя мрія і мета, для досягнення якої необхідно отримувати постійну ігрову практику.

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Поспілкувавшись із головним тренером, зрозумів, що в Динамо це буде зробити складно. Оскільки у мене є варіанти продовження кар'єри в командах, де я отримаю більше ігрового часу, порадився з керівництвом Динамо, сім'єю і прийняв рішення поборотися за путівку на чемпіонат Європи у складі збірної.

Повторюся, ігровий час для мене дуже важливий. У мене немає жодних претензій ні до Мірчі Луческу, ні до Ігоря Суркіса, ми розлучаємося у хороших стосунках, з розумінням один одного. Але збірна – це моя мета і мрія, яку я не можу зрадити", – поділився Кравець в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Кравець несподівано покинув Динамо, пробувши у команді лише місяць. До цього Артем виступав у складі турецького Кайсеріспора, у складі якого в сезоні 2019/20 провів 22 поєдинки та відзначився 9 голами.

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