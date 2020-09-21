"Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в предстоящем чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику.

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Пообщавшись с главным тренером, понял, что в Динамо это будет сделать сложно. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, посоветовался с руководством Динамо, семьей и принял решение побороться за путевку на чемпионат Европы в составе сборной.

Повторюсь, игровое время для меня очень важно. У меня нет никаких претензий ни к Мирче Луческу, ни к Игорю Суркису, мы расстаемся в хороших отношениях, с пониманием друг друга. Но сборная – это моя цель и мечта, которую я не могу изменить", – поделился Кравец в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Кравец неожиданно покинул Динамо, пробыв в команде всего месяц. К этому Артем выступал в составе турецкого Кайсериспора, в составе которого в сезоне 2019/20 провел 22 поединка и отметился 9 голами.

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