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Кравець офіційно повернувся в Луго

15 січня 21:00 2164 Читать на русском
Кравець офіційно повернувся в Луго
Василь Кравець / Сайт Луго

Захисник Василь Кравець продовжить кар'єру в Луго після невдалого періоду виступів за Леганес.

Клуб Сегунди на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 22-річного українця на правах оренди.

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Кравець виступатиме за Луго до кінця поточного сезону, про право повноцінного викупу не повідомляється. У першій частині кампанії лівий латераль провів за Леганес всього один матч – 1/64 Кубка Іспанії проти ФК Андорри. Рік тому "пепінерос" заплатили за гравця 2,5 млн євро.

Нагадаємо, Кравець вже мав досвід виступів за Луго з 2017 по 2019 рік. Наразі його нова команда йде серед групи головних аутсайдерів Сегунди – 20 сходинка.

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