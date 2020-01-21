Кравец попал в символическую сборную Сегунды по версии Marca

Сергій Тищенко — 12:00 2277
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Динамо – Нефтчи: украинская молодежь тянет к первой победе в году – провальный тайм, новые позитивы и проблемные игрокиУкраина — 20 янв 2425
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