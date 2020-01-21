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Кравец попал в символическую сборную Сегунды по версии Marca

08:55 78 Читати українською
Кравец попал в символическую сборную Сегунды по версии Marca
Зозуля против Кравца / официальный сайт Ла Лиги

Действия защитника Луго Василия Кравца в матче 24-го тура Сегунды против Альбасете (1:0) не остались незамеченными испанскими СМИ.

Василий Кравец попал в символическую сборную 24-го тура Сегунды по версии Marca.

Кравец официально вернулся в Луго

Издание описало действия украинца в матче против Альбасете, как "замечательный спектакль". Добавим, Кравец провел на поле 72 минуты.

К слову, защитник вернулся в Луго в зимнее трансферное окно, а матч против Альбасете (1:0) стал дебютным для украинца после перехода из Леганеса.

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