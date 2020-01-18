Альбасете програв Луго – Кравець класно дебютував, Зозуля також серед найкращих в українському дербі з жахом VAR

Луго обіграв Альбасете (1:0) у 24-му турі Сегунди 2019/20. Роман Зозуля і Василь Кравець зійшлися у важливій битві команд другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Іспанія. Сегунда 2019/20, 24-й тур

Луго – Альбасете – 1:0

Гол: Крістіан Еррера, 60

Луго, який не вигравав 8 турів (ще й вилетів з Кубка Іспанії від команди з 4-ї ліги), набравши за цей час жалюгідні 3 очки, приймав Альбасете, безвиграшна серія якого у Сегунді становила 6 матчів плюс гра з Райо Вальєкано, зірвана фанатами мадридців через скандальні образи на адресу Зозулі. Команда Романа також встигла вилетіти з Копа дель Рей від нижчолігового суперника. Відзначимо, що за Луго дебютував після повернення з Леганеса Кравець. Василь грає на правах оренди. Для 22-річного українця це дебютний матч у чемпіонаті в поточному сезоні, позаяк у клубі з Прімери грав тільки кубковий поєдинок.

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Уже на 53-й секунді Зозуля метрів з 8 замикав подачу з правого флангу, за захист якого відповідає Кравець. Роману не вистачило кількох міліметрів для взяття воріт. На 5-й хвилині вихованець Карпат класно пройшов лівим краєм і нарвався, дуже схоже, на фол у штрафному. Суддя навіть після перевірки VAR не призначив пенальті. І знову з зони Кравця пройшла небезпечна атака. Зозуля скинув головою, а Василь дозволив пробити з-під себе. Луго відверто пощастило. На 9-й Зозуля опинився на вбивчій дистанції, але йому в останній момент не дали пробити захисники – акробатичний етюд від місцевого Марсело.

І знову Кравець. Обіграв одного на дриблінгу, іншого на швидкості. Лише ціною фолу і жовтої картки зупиняють лівого захисника, якого викликали у національну збірну України. Саме же Василь і подав зі штрафного. Партнера підвів приціл. Цікавий жвавий футбол у перші 20 хвилин – 7:2 за ударами на користь Альбасете. Зозуля втратив найкращий момент, але створив ще 2 – партнерам. Кравець також віддав 1 ключовий пас і виглядав найгострішим у складі Луго. Ще один суперечливий епізод не завершився пенальті. Цього разу претендував Альбасете, але гру продовжили влучанням у стійку.

Ще одне неоднозначне рішення суддів прийшло після індивідуального проходу правим флангом. Гравець Луго обійшов двох суперників, і його простріл зупинила рука захисника гостей. Рефері й тут не наважився призначити пенальті. Наприкінці тайму Альваро Хіменес вивів Охеду на чисту позицію у штрафному – Альбасете відверто пробачив, пробивши у воротаря. Ла Ліга вирахувала, що до перерви команда Зозулі переважала за гольовими моментами з рахунком 4:0, але нулі на табло стали розчаруванням і для Луго. Адже суддя цілком міг би призначити 1-2 пенальті на користь господарів.

Другий тайм розпочався з моменту Луго. Удар з гострого кута мінімально розминувся з ціллю. По перерві почався сильний дощ, і тут уже було не до технічного футболу. Тим не менше господарі таки провели блискавичну атаку в декілька дотиків і вийшли вперед на 60-й. Альбасее дозволив обігратись стіночкою у своєму штрафному, кіпер врятував після першої спроби, але вирішальне добивання Крістіана Еррери уже пройшло за порожніх воріт. Захисник Луго махнув ногою повз м'яч, і Зозулі лише трохи не вистачило, аби покарати за такі дії на 11 метрах. Автор гола Луго спробував подвоїти перевагу після подачі зі стандарту. Удар з-під Зозулі намертво взяв Томеу Надаль.

На 72-й хвилині Василь Кравець, який здійснив безліч ривків і віддав усі сили на полі, залишив його межі. Трибуни, які сьогодні вмістили 2377 глядачів, проводили українського захисника оплесками стоячи – їм сподобалося. Луго став вміло сушити гру. Зозуля по-баскетбольному завис у повітрі на 85-й, але не було кому замкнути його скидання на межу воротарського. Подача штрафного завершилася ударом у стійку, утім форвард гостей забрався в офсайд.

І знову екс-нападник Динамо та Дніпра створив момент. Зозуля притримав снаряд і віддав під удар – кутовий. Епізод завершився невлучним ударом Романа. Українця тримають уже двома руками, а він намагається продертися вперед – заробив жовту для Марсело Джало. Контра Луго – Надаль виручає у ближньому бою. Подача за подачею, однак Зозулю насамперед криють дуже пильно. Альбасете (28 балів) опускається на 15-е місце. Луго відривається від зони вильоту, набираючи 25 очок і посідаючи 17-й рядок. Відразу за командою Кравця на останному рятівному місці розташувався Ов'єдо Луніна, який свій матч проти Уески зіграє 19 січня.

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