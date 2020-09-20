Чемпіонат Польщі, 4 тур

Лех – Варта – 1:0

Гол: Модер, 90+1 (п)

Зозуля знову програв з Альбасете – команда українця опустилася на дно Сегунди

Один із лідерів минулого сезону поточну кампанію розпочав невпевнено – лише два очки у трьох турах. Поєдинок проти новачка ліги теоретично не повинен був стати проблемним для Леха. Однак Варта зуміла вистояти проти фаворита і пропустила з пенальті лише у компенсований час.

Відзначимо, що у складі господарів дебютував український легіонер Василь Кравець. Захисник вийшов на заміну в середині другого тайму, але в атаці, яка призвела до пенальті, участі не брав.

Григорчук зазнав невдачі в Білорусі – поразка від середняка і втрата лідерства

Після дебютної перемоги Лех набрав 5 очок та піднявся на 10-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі. В активі Варти залишився один пункт і закономірна остання позиція.