Кравец победно дебютировал за Лех – решающий гол был забит после появления украинца на поле
Лех минимально обыграл Варту в рамках 4-го тура чемпионата Польши. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Польши, 4 тур
Лех – Варта – 1:0
Гол: Модер, 90+1 (п)
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Один из лидеров прошлого сезона текущую кампанию начал неуверенно – лишь два очка в трех турах. Поединок против новичка лиги теоретически не должен был стать проблемным для Леха. Однако Варта сумела выстоять против фаворита и пропустила с пенальти лишь в компенсированное время.
Отметим, что в составе хозяев дебютировал украинский легионер Василий Кравец. Защитник вышел на замену в середине второго тайма, но в атаке, которая привела к пенальти, не участвовал.
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После дебютной победы Лех набрал 5 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Польши. В активе Варты остался один пункт и закономерная последняя позиция.