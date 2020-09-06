Форвард київського Динамо Артем Кравець поділився думками щодо переможного матчу з Колосом та назвав цілі "біло-синіх" на сезон.

"Хотілося б перевести голи в офіційні ігри. Звичайно, я задоволений, що вийшло добре зіграти. Потрібна ігрова практика, входити в ритм. Звичайно, все одно приємно перемагати.

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Намагаюся в будь-якій ситуації налаштовуватися як на офіційну гру. Все-таки, суперник був хороший. Дивився минулі ігри Колоса з Динамо. Завжди було непросто. Думаю, у кожного гравця був серйозний настрій.

Цілі Динамо на сезон? Пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів і виграти чемпіонат - це найголовніше. Сьогодні був підготовчий матч", – цитує слова Кравця офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо з мінімальним рахунком перемогло Колос (1:0) у товариському матчі завдяки голу Артема Кравця.

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