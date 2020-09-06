Форвард киевского Динамо Артем Кравец поделился мыслями относительно победного матча с Колосом и назвал цели "бело-синих" на сезон.

"Хотелось бы перевести голы в официальные игры. Конечно, я доволен, что получилось сыграть. Нужна игровая практика, входить в ритм. Конечно, все равно приятно побеждать.

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Стараюсь в любой ситуации настраиваться как на официальную игру. Все-таки, соперник был хороший. Смотрел прошлые игры Колоса с Динамо. Всегда было непросто. Думаю, сегодня у каждого игрока был серьезный настрой.

Цели Динамо на сезон? Пройти квалификацию Лиги чемпионов и выиграть чемпионат - это самое главное. Сегодня был подготовительный матч", – цитирует слова Кравца официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо с минимальным счетом победило Колос (1:0) в товарищеском матче благодаря голу Артема Кравца.

Динамо минимально обыграло Колос – Кравец отличился дебютным голом после возвращения