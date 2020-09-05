Колос та Динамо зустрілися в рамках підготовки до відновлення чемпіонату України. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Колос – Динамо – 0:1

Гол: Кравець, 49

Стартові склади:

Колос: Волинець, Кравченко,Новак, Петров, Гавриш, Ємець, Задоя, Богданов, Смирний, Антюх, Селезньов

Запасні: Кучерук, Чорноморець, Оріховський, Морозко, Ільїн, Ісаєнко, Зозуля, Максименко, Костишин

Динамо: Бойко, Вантух, Бурда, Попов, Миколенко, Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, де Пена, Соль

Запасні: Нещерет, Моргун, Шабанов, Вівчаренко, Алібеков, Гармаш, Клейтон, Дуелунд, Кравець, Русин

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Перша половина зустрічі минула без гострих моментів. Прогнозовано, ініціативою володіли кияни, але ніяких дивідендів це не принесло.

Одразу після перерви Динамо відкрило рахунок. Після пасу Миколенка голом відзначився Артем Кравець, який вийшов на заміну. Варто відзначити, що це перший гол Артема після повернення до табору "біло-синіх".

Забитий м'яч не змінив малюнок гри, підопічні Луческу продовжували атакувати. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Динамо. Кияни отримали погані новини – травмувався Микита Бурда. А от Клейтон дебютував за Динамо, замінивши в другому таймі Буяльського.

Нагадаємо, в рамках другого туру УПЛ кияни зустрінуться з Десною 11 вересня, а наступного дня Колос прийматиме Львів.

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