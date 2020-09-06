"У фізичному плані я ще не готовий на сто відсотків, адже я провів тільки перший матч після травми. Я повернувся на поле, але травмувався Микита. Дуже шкода, я бажаю йому швидкого одужання.

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Звичайно, добре, що виграли. Хоч це і товариська гра. Відчувається, що гра команди змінилася. Для мене це був перший матч під керівництвом нового тренера. Мені подобається, як ми граємо при Луческу. Нам потрібно зараз багато працювати, щоб ще краще виглядати на полі.

Кравець – дуже класний гравець і хлопець. Це наш голеадор. Відразу видно, що у нього багато досвіду, він завжди знає, що робити, опинившись перед воротами. Очевидно, він нам допоможе, підсилить нашу лінію атаки", – цитує слова Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо з мінімальним рахунком перемогло Колос (1:0) у товариському матчі.

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