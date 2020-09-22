Артем Кравець, який нещодавно покинув Динамо, розповів про стосунки з київським клубом після припинення співпраці.

"Скажу чесно, мені дуже сподобався тренувальний процес в команді і ті вимоги, які тренерський штаб пред'являє футболістам.

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Київ – моє рідне місто, тут моя сім'я, але, якщо ти не граєш, а просто перебуваєш в команді, це приносить дуже багато мук і розчарувань, і час, проведений вдома, з родиною не здатен їх компенсувати. Тому ми і прийняли таке рішення. Сподіваюся і вірю в те, що Мірча Луческу приведе команду до великих успіхів.

Бажаю Динамо тільки всього найкращого, зокрема, обов'язково пройти в груповий етап Ліги чемпіонів цього року. Ми розходимося друзями і зберігаємо хороші відносини. Що б не трапилося, я завжди був і залишаюся вболівальником Динамо, обов'язково буду стежити за виступами команди", – цитує Кравця офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Артем Кравець покинув київський клуб після розмови з Мірчею Луческу, не пробувши в Динамо і місяця.

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