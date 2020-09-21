Український нападник Артем Кравець покинув київське Динамо менше, ніж через місяць після свого повернення.

За інформацією Динамо Киев Inside, результати Кравця на тренуваннях були найгіршими серед гравців київського клубу.

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Окрім цього, трансфер гравця не було затверджено із головним тренером команди Мірчею Луческу, що також вплинуло на долю форварда у київському клубі.

Нагадаємо, Кравець несподівано покинув Динамо, не пробувши у команді навіть місяць. До цього Артем виступав у складі турецького Кайсеріспора, у складі якого в сезоні 2019/20 провів 22 поєдинки та відзначився 9 голами.

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