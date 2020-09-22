Артем Кравец, который недавно покинул Динамо, рассказал об отношениях с киевским клубом после прекращения сотрудничества.

"Скажу честно, мне очень понравился тренировочный процесс в команде и те требования, которые тренерский штаб предъявляет футболистам.

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Киев – мой родной город, здесь моя семья, но, если ты не играешь, а просто находишься в команде, это приносит очень много мучений и разочарований, и время, проведенное дома, с семьей не способно их компенсировать. Поэтому мы и приняли такое решение. Надеюсь и верю в то, что Мирча Луческу приведет команду к большим успехам.

Желаю Динамо только всего самого наилучшего, в частности, обязательно пройти в групповой этап лиги чемпионов в этом году. Мы расстаемся друзьями и сохраняем хорошие отношения. Что бы ни случилось, я всегда был и остаюсь болельщиком Динамо, обязательно буду следить за выступлениями команды", – цитирует Кравца официальный сайт Динамо.

Напомним, Артем Кравец покинул киевский клуб после разговора с Мирчей Луческу, не пробыв в Динамо и месяца.

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