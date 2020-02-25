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УПЛ оприлюднила календар другого етапу чемпіонату України – Шахтар і Динамо можуть зустрітися вже в березні

11:44 1294 Читать на русском
УПЛ оприлюднила календар другого етапу чемпіонату України – Шахтар і Динамо можуть зустрітися вже в березні
Шахтар – Динамо / ФК Шахтар

Керівництво УПЛ провело жеребкування календаря чемпіонату України після розподілу на "шістки".

Жеребкування другого етапу чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги відбулося сьогодні, 25 лютого, в київському Будинку футболу, повідомляє прес-служба УПЛ.

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Згідно з регламентом, у другому етапі команди розділяють на верхню і нижню "шістки". У першій частині чемпіонату залишилося зіграти ще три тури.

П'ять команд забезпечили собі місце у верхній частині таблиці: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна і Олександрія. Серед решти команд лише Карпати не мають навіть математичних шансів поборотися за топ-6. Найкращі шанси для цього мають Колос (23 очки) і Маріуполь (22).

Відзначимо, якщо Динамо збереже за собою поточну другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ, то вже через місяць відбудеться чергове українське Класичне проти Шахтаря в рамках 24-го туру.

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