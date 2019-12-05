Крауч обізвав Салаха егоїстом

Екс-нападник збірної Англії Пітер Крауч висловився щодо форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха після перемоги над Евертоном (5:2) у матчі 15-го туру англійської Прем’єр-ліги.

"Думаю, Салах буде розлюченим після того, як опинився на лаві. Він хоче бути частиною цієї команди, він прагне отримати "Золотий бутс" – ми знаємо, який він. Мохамед пройшов шлях від вінгера до егоїстичного нападника.

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Він не буде сидіти на лавці, насолоджуючись цією виставою. Він буде сидіти і думати, що міг забити 2-3 голи. Якщо і є людина, яка ходить незадоволеною, то це Салах", – цитує Крауча видання Goal.

Нагадаємо, Крауч з 2005 по 2008 рік захищав кольори Ліверпуля, з яким завоював Суперкубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Англії. Салах у поточному сезоні зіграв у дванадцяти матчах АПЛ, забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі.

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