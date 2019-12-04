Салах, Обамеянг, Марез, зірки Аякса та ще 5 виконавців претендують на приз Гравця року Африки

Конфедерація африканського футболу оголосила список номінантів на звання найкращого гравця континенту в 2019 році.

На престижну індивідуальну нагороду претендують 10 гравців, повідомляє офіційний твіттер КАФ.

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Більшість із них виступає у Європі. Зокрема, приз може дістатися голкіперу амстердамського Аякса Андре Онана, його одноклубнику Хакіму Зієшу, півзахиснику Мілана Ісмаелю Беннасеру, оборонцю Наполі Каліду Кулібалі, вінгерам Ліверпуля Мохамеду Салаху чи Садьйо Мане, форварду лондонського Арсенала П'єру-Емеріку Обамеянгу та вінгеру Манчестер Сіті Ріяду Марезу.

Також титул може дістатися форварду китайського Шанхай Шеньхуа Одіону Ігало або вінгеру аравійського Аль-Ахлі Юсефу Белаїлі. У попередні два роки нагороду здобував лідер Ліверпуля Салах.

OFFICIAL: The nominees for the 2019 African Player of the Year:



André Onana

Hakim Ziyech

Ismail Bennacer

Kalidou Koulibaly

Mohamed Salah

Odion Ighalo

Pierre-Emerick Aubameyang

Riyad Mahrez

Sadio Mané

Youcef Belaili — Squawka News (@SquawkaNews) December 4, 2019



The list of Africa's elite now has 10 names



Who'll be crowned African Player of the Year? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

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