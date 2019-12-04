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Салах, Обамеянг, Марез, зірки Аякса та ще 5 виконавців претендують на приз Гравця року Африки

18:11 98 Читать на русском
Салах, Обамеянг, Марез, зірки Аякса та ще 5 виконавців претендують на приз Гравця року Африки
Онана та Зієш / ФК Аякс

Конфедерація африканського футболу оголосила список номінантів на звання найкращого гравця континенту в 2019 році.

На престижну індивідуальну нагороду претендують 10 гравців, повідомляє офіційний твіттер КАФ.

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Більшість із них виступає у Європі. Зокрема, приз може дістатися голкіперу амстердамського Аякса Андре Онана, його одноклубнику Хакіму Зієшу, півзахиснику Мілана Ісмаелю Беннасеру, оборонцю Наполі Каліду Кулібалі, вінгерам Ліверпуля Мохамеду Салаху чи Садьйо Мане, форварду лондонського Арсенала П'єру-Емеріку Обамеянгу та вінгеру Манчестер Сіті Ріяду Марезу.

Також титул може дістатися форварду китайського Шанхай Шеньхуа Одіону Ігало або вінгеру аравійського Аль-Ахлі Юсефу Белаїлі. У попередні два роки нагороду здобував лідер Ліверпуля Салах.

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