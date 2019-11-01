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Красивый гол Сусо и первая победа Пиоли в видеообзоре матча Милан – СПАЛ

09:25 31 Читати українською
Красивый гол Сусо и первая победа Пиоли в видеообзоре матча Милан – СПАЛ
Милан победил СПАЛ

Милан минимально одолел СПАЛ (1:0) в 10-м туре чемпионата Италии. Смотрите видео гола и обзор матча Милан – СПАЛ.

63’ Хесус Сусо
 
63’ Хесус Сусо

Победу "россонери" принес результативный удар Хесуса Сусо, который незадолго до взятия ворот вышел на замену. Испанец классно исполнил штрафной на 63-й минуте поединка и принес своей команде важные 3 очка.

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Эта победа стала первой для Милана под руководством Стефано Пиоли и только второй за последние полтора месяца. "Россонери" набрали 13 очков и поднялись на 10 место в турнирной таблице.

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Милан - СПАЛ Хесус Сусо Хесус Сусо Милан Милан Италия Красивые голы Видеоновости СПАЛ СПАЛ
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