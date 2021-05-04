"Кращими за нас було лише Динамо": Грисьо назвав головну зміну у Львова після приходу Безсмертного
Вінгер "містян" Максим Грисьо розповів, що допомогло його команді вдало зіграти на фінішній прямій чемпіонату, незважаючи на дуже щільний графік.
"Трохи прикро, що суперництво в чемпіонаті УПЛ вже наближається до завершення. Адже в останніх чотирьох турах Львів набрав хорошу швидкість, здобувши три перемоги при одній нічиїй.
Безсмертний: Керівництво Львова не вело переговори щодо продовження контракту
Краще за нас цей відрізок подолали лише київські динамівці. Вдало складається сезон і для мене, маю постійну ігрову практику, за винятком тих випадків, коли був дискваліфікований. Можу сказати, що мені вдалося знайти свою команду – з величезним нетерпінням чекаю кожного матчу, кожного тренування.
Перш за все, зазначу відмінний мікроклімат у Львові і це не дивлячись на те, що у нас в команді багато легіонерів. Як з ними спілкуємося? З бразильцями – українською мовою, більшість з них вже не перший рік в команді і непогано розмовляють. З Махмутовічем, Чіряком, Міхобі, Ернестом – англійською. Жодних проблем, було б бажання.
Що змінилося з появою біля керма Анатолія Безсмертного? Стали більше уваги приділяти ігровим вправам, контролю м'яча. Це пішло на користь. Якщо раніше діяли другим номером, то зараз часто беремо на озброєння і позиційний наступ", – сказав Грисьо у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, після 24-х турів Львів у турнірній таблиці УПЛ йде дев'ятим, маючи у своєму активі 28 очок.
Львів у доданий час вирвав перемогу у Маріуполя і убезпечив себе від вильоту з УПЛ