"Гра була важка і складна. Грали проти чудової команди, яка дуже організована. Витримали натиск, запропонували контргру. Змістом гри я залишився задоволений.

"Тренерського досвіду мені вистачає": Безсмертний зізнався, як опинився у Львові

Вирвали перемогу. Це дуже приємно. Це нагорода хлопцям, які грали 5 матч за 18 днів. Була важка дорога, але вони все одно витримали. Відчувається, що хлопці хочуть вчитися і грати. Вони правильно виконують завдання, які їм даються перед грою. Природно, ми дуже і дуже задоволені результатом.

Поки керівництво не вело переговори щодо продовження контракту. Відчувається, що вони з нами. І коли добре, і коли не добре. Вони не засумнівалися в нас, незважаючи на те, що на початку не все ладилося. Надали нам довіру. Коли у керівництва таке ставлення, то ти себе почуваєш впевненіше", – сказав Безсмертний у програмі "ТУР Online".

Нагадаємо, після 24-х турів Львів у турнірній таблиці УПЛ йде дев'ятим, маючи у своєму активі 28 очок.

Львів у доданий час вирвав перемогу у Маріуполя і убезпечив себе від вильоту з УПЛ