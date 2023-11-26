Украинец в матче против Фрозиноне отметился красивым голом, который стал дебютным для него в текущем сезоне Серии А в составе "грифонов".

Малиновский фирменной пушкой забил первый гол в сезоне Серии А и стал лучшим у Дженоа

Согласно данным Opta, лишь Лионель Месси (23) забил больше голов из-за пределов штрафной площади, чем Руслан Малиновский (16) среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов с момента своего дебюта в Италии (25 августа 2019 года).

Напомним, что летом украинский полузащитник перешел из Марселя в Дженоа. В 11 матчах Малиновский забил один гол и отдал две результативные передачи.

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