"Яка причина мого відходу з Дніпра? Так всі ж хлопці тоді почали переходили з Дніпра до Карпат. Губернатор Михайло Васильович Гладій особисто був зацікавлений в тому, щоб я також перейшов у Карпати. Я розумів, що Маркевич не дуже сильно хоче бачити мене у своїй команді, але губернатор йому сказав: "Я хочу, щоб Шаран грав тут – у Карпатах".

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Першого грудня Дніпро проводив останню гру в 1997 році, на "Метеорі" проти Динамо, і я на розминці отримав травму меніска. Лобановський дав добро, і я з динамівцями полетів літаком у Київ. Наступного дня в клініці Лінька мене прооперували. На відновлення знадобилось два місяці.

Чому Маркевич не хотів вас бачити у Карпатах? А я не знаю. Краще спитайте про це у Маркевича. Він великий тренер – все бачить, все знає. Йому видніше.

Я в Карпатах мало грав – більше лікувався. Прийшов з травмою, відновився – трохи зіграв, і знову отримав пошкодження. Мені три операції зробили в Карпатах. Краще б я туди не йшов. Мене Таран запрошував у Кривбас, і мені варто було зробити правильний вибір. Хоча я ні про що не шкодую, але у той момент, думаю, не треба було повертатися у Карпати. Тому що тренер не бачив мене в команді, а тут ще травми пішли. Так що спогади про той період у Карпатах у мене не дуже гарні.

Єдиний приємний момент ‒ завоювали бронзу. Колектив класний був. Тут і львівські хлопці: Стронцицький, Беньо, Чижевський, Вовчук, Єзерський, і наша шістка: Полунін, Гецко, Ковалець, Мізін, Паляниця, і я. Там компанія ще та була. Наша "шістка" в одній кімнаті на базі у Брюховичах жила. Головне, що виплати були вчасними – зарплатня, преміальні. Ми знали, за що працюємо. Не пам’ятаю, щоб у нас якісь довгі теоретичні заняття були. Маркевич на установці нам казав: "Ви самі знаєте, як треба грати". І ми грали.

Чим не сподобався президенту Карпат Димінському? Та якось був у нас вихідний і Димінський побачив мене у одному закладі, який вже закрили. Побачив і йому це не сподобалося. Що то був за заклад? Казино. Ходив, як всі, трішки пограти – бувало таке. Я азартна людина, але не настільки, щоб сидіти у казино ночами, чи там у букмекерських конторах і грати – не дай Бог. Чи ви думаєте, ми багато грошей заробляли? Якщо, наприклад, програвали сто доларів, то розверталися і йшли додому. Виграли сто доларів ‒ взяли гроші і пішли. Ось вся наша гра", – розповів Шаран в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, півзахисник перебував на контракті у Карпатах з 1998 по 2001 роки. У січні 2012-го повернувся у львівський клуб у якості тренера, але вже у березні покинув його через незадовільні результати.

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