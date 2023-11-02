"Подейкують, що у готелі "Україна" гравці Динамо купували імпортні цигарки і спиртні напої? Не знаю, я туди не ходив. Раніше для такого були магазини, називались "Берізка".

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А з цигарками в нас по-різному було. Хто палив, хто тимчасово палив, а хто взагалі не палив. Не буду про це розказувати. Зараз такого нема, але повірте мені, що є гравці, які палять, хоча і не так, як раніше.

Чи правда, що коли Сабо влаштовував всякі перевірки, то нас хтось з досвідчених гравців, або з тренерів попереджав? Біля мене був Лужний, який знав усе. А хто вже Лужного попереджав, я не знаю.

Нас не ловили на гарячому. Бували ситуації, коли Лужний мені казав: "У мене є відчуття, що треба зараз звідси їхати". І ми їхали додому – ось і все. А потім була перевірка. Двічі таке було", – розповів Шаран в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Володимир Богданович виступав у складі Динамо з 1992 по 1994 роки і у 54 матчах за головну команду забив 7 голів.

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