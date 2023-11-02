"Какая причина моего ухода из Днепра? Так все же ребята тогда начали переходили из Днепра в Карпаты. Губернатор Михаил Васильевич Гладий лично был заинтересован в том, чтобы я также перешел в Карпаты. Я понимал, что Маркевич не очень сильно хочет видеть меня в своей команде, но губернатор ему сказал: "Я хочу, чтобы Шаран играл здесь – в Карпатах".

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Почему Маркевич не хотел видеть меня в Карпатах? А я не знаю. Лучше спросите об этом у Маркевича. Он великий тренер – все видит, все знает. Ему виднее.

Я в Карпатах мало играл – больше лечился. Пришел с травмой, восстановился – немного сыграл, и снова получил повреждение. Мне три операции сделали в Карпатах. Лучше бы я туда не шел. Меня Таран приглашал в Кривбасс, и мне стоило сделать правильный выбор. Хотя я ни о чем не жалею, но в тот момент, думаю, не надо было возвращаться в Карпаты. Потому что тренер не видел меня в команде, а тут еще травмы пошли. Так что воспоминания о том периоде в Карпатах у меня не очень хорошие.

Единственный приятный момент – завоевали бронзу. Коллектив классный был. Здесь и львовские ребята: Стронцицкий, Беньо, Чижевский, Вовчук, Езерский, и наша шестерка: Полунин, Гецко, Ковалец, Мизин, Паляница, и я. Там компания еще та была. Наша "шестерка" в одной комнате на базе в Брюховичах жила. Главное, что выплаты были своевременными – зарплата, премиальные. Мы знали, за что работаем. Не помню, чтобы у нас какие-то длинные теоретические занятия были. Маркевич на установке нам говорил: "Вы сами знаете, как надо играть". И мы играли.

Чем не понравился президенту Карпат Дыминскому? Да как-то был у нас выходной и Дыминский увидел меня в одном заведении, которое уже закрыли. Увидел и ему это не понравилось. Что это было за заведение? Казино. Ходил, как все, немного поиграть – бывало такое. Я азартный человек, но не настолько, чтобы сидеть в казино по ночам, или там в букмекерских конторах и играть – не дай Бог. Или вы думаете, мы много денег зарабатывали? Если, например, проигрывали сто долларов, то разворачивались и шли домой. Выиграли сто долларов – взяли деньги и ушли. Вот вся наша игра", – рассказал Шаран в интервью Українському футболу.

Напомним, полузащитник находился на контракте в Карпатах с 1998 по 2001 годы. В январе 2012-го вернулся во львовский клуб в качестве тренера, но уже в марте покинул его из-за неудовлетворительных результатов.

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