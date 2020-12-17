"Ми були дуже близькі до перемоги. Не до нічиєї – до перемоги. Але своїми нагодами не скористалися. Ми створювали моменти, гра була під контролем. Можете лише уявити, як ми сприймаємо поразку, бо навіть нічия виглядала б поганим підсумком.

Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Дуже хороший виступ. Звісно певні помилки були, дещо потрібно покращити. Результат дуже несправедливий. Команда визнала мою правоту в тому, що я зі старту сезону наполягаю, що ми прагнемо перемоги в кожному матчі. Ми грали в гостях у чемпіона, і шанси на перемогу були вищими. Тоттенхем був чудовим. На полі не відчувалося різниці – сьогодні Ліверпуль не виглядав чемпіоном, чемпіоном Європи, чемпіоном світу.

Я сказав Клоппу, що краща команда програла. Він не погодився. Та це його думка. Якщо б я вів себе на бровці в його стилі, то мене вже б не було там. Він експресивний? Я інший з якоїсь причини", – наводить слова португальця BBC Sport.

Нагадаємо, що "шпори" поступилися на Енфілді, пропустивши від Роберто Фірміно на 90-й хвилині.

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