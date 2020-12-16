Тоттенхем і Ліверпуль підійшли до очного протистояння на вершині АПЛ. Жозе Моурінью побудував потужний контратакувальний механізм, який розриває завдяки ефективності Сона та Кейна. Юрген Клопп зберігає високу якість футболу в умовах переповненого лазарету. Наприклад, у центрі оборони мерсисайдців сьогодні вийшов 19-річний дебютант АПЛ Ріс Вільямс.

Поєдинок на Анфілді обіцяв серйозну інтригу, але аж ніяк не результативний футбол. Все почалося за прогнозованим сценарієм – Ліверпуль володів м'ячем і великими силами атакував, а Тоттенхем сидів низьким блоком на власній половині. Господарі регулярно пробиралися в штрафний майданчик "шпор", але ударів у першій чверті матчу було обмаль.

Льоріс чудово вибирав позицію та спокійно брав поодинокі удари Фірміно та Салаха. Навіть не відбивав, а намертво фіксував м'яч. У Ліверпуля традиційно активними були фланги – чимало гостроти йшло від Робертсона, якому зліва допомагали Мане та Джонс. Оборона Тоттенхема гнулася, але не ламалася.

Однак у середині першого тайму рикошет допоміг мерсисайдцям відкрити рахунок. Салах підхопив м'яч після класного проходу Джонса та пробив у напрямку воріт – рикошетом від Алдервейрелда круглий опустився під дальню стійку. З одного боку, гол став логічним результатом ініціативи Ліверпуля, з іншого – хлопцям Клоппа неабияк пощастило.

Картина матчу не змінилася – "червоні" продовжили створювати напівмоменти, які легко нейтралізовував Льоріс. Тоттенхем же дочекався свого шансу, вибіг у контратаку та забив першим ударом! Ло Челсо протягнув м'яч у центр поля та кинув Сона в прорив у зону, яка оголилася за відсутності Трента. Кореєць майстерно переграв Аліссона – 1:1.

Зрівнявши рахунок, Тоттенхем заспокоїв ситуацію. Шанси в Ліверпуля виникали рідше, хоча правий фланг оборони гостей все одно давав збої. А відразу по перерві "шпори" спробували побудувати кілька контрвипадів, щоб змусити опонента послабити тиск і подумати про власні тили. Перші атаки з завершенням Бергвейна та Кейна навіть моментами не назвеш.

А от нагоди в середині другого тайму були дуже гострими. Відмінна повітряна комбінація Льоріс-Кейн-Сон (не опускали м'яч на землю) вивела Бергвейна на ворота. Нідерландець майстерно пробив повз голкіпера, але влучив у стійку! Через хвилину небезпечний кутовий – Сон подав, Кейн з метра вдарив над воротами.

Ліверпуль втратив темп попереду та почав провалюватися ззаду. Жозе Моурінью вирівняв гру та зробив грамотні перестановки. Удари Салаха та Фірміно знову стали легкою здобиччю Льоріса, а "шпори" перекривали підходи до воріт. Чудовий шанс мав Мане, який скористався хорошим пасом Джонса, розвернувся та пальнув у поперечину.

Матч йшов до нічиєї, але на останніх хвилинах Фірміно все ж вирвав перемогу для Ліверпуля, замкнувши подачу Робертсона! Мерсисайдці набрали 28 очок і вийшли на перше місце в АПЛ. Тоттенхем з 25 балами йде другим. Жозе Моурінью зазнав першої поразки в чемпіонаті за три місяці – востаннє "шпори" програвали в першому турі Евертону.

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