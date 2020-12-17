"Мы были очень близки к победе. Не к ничьей – к победе. Но своими шансами не воспользовались. Мы создавали моменты, игра была под контролем. Вы можете только представить, как мы воспринимаем поражение, потому что даже ничья выглядела бы плохим итогом.

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

Очень хорошее выступление. Конечно определенные ошибки были, кое-что нужно улучшить. Результат очень несправедлив. Команда признала мою правоту в том, что я со старта сезона настаиваю, что мы стремимся к победе в каждом матче. Мы играли в гостях у чемпиона, и шансы на победу были выше. Тоттенхэм был великолепен. На поле не чувствовалось разницы – сегодня Ливерпуль не выглядел чемпионом, чемпионом Европы, чемпионом мира.

Я сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла. Он не согласился. Но это его мнение. Если бы я вел себя на бровке в его стиле, то меня бы уже не было там. Он экспрессивный? Я другой по какой причине", – приводит слова португальца BBC Sport.

Напомним, что "шпоры" уступили на Энфилде, пропустив от Роберто Фирмино на 90-й минуте.

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