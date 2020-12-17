Ліверпуль обіграв Тоттенхем в центральному матчі 13 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Тоттенхем на "Футбол 24".

Жозе Моурінью зробив ставку на оборону, але Ліверпуль був занадто потужний. Салах з допомогою рикошету відкрив рахунок, але Сон вже у своєму фірмовому стилі оперативно вирівняв становище.

Ліверпуль вирвав перемогу над Тоттенхемом і лідерство АПЛ – перша поразка Моурінью в чемпіонаті за 3 місяці

У другому таймі забити переможний гол мали шанси обидві команди, однак вправнішими виявилися господарі. Це Роберто Фірміно точно замкнув подачу з кутового від Ендрю Робертсона.

Мерсисайдці набрали 28 очок і вийшли на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Тоттенхем з 25 балами йде другим. Жозе Моурінью зазнав першої поразки в чемпіонаті за три місяці – востаннє "шпори" програвали в першому турі Евертону.