Полісся розтрощило Олександрію (3:0) у матчі 5-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Олександрія – Полісся на "Футбол 24".

Перший тайм завершився без голів, хоча Полісся володіло ініціативою. Здавалось, що команди так і зіграють внічию, але житомиряни забили на 76 хвилині – Назаренко поцілив у дальній нижній кут.

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Дуже швидко Макуана в ефектному стилі подвоїв перевагу, познущавшись із захисту Олександрії. Крапку в грі поставив Будківський, замкнувши навіс Назаренка зі штрафного.