Красота от Назаренко и Макуаны в видеообзоре поединка Александрия – Полесье – 0:3
20:40 - Читати українською
Полесье сокрушило Александрию (3:0) в матче 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Александрия – Полесье на "Футбол 24".
завершено
Бени Макуана 80’
80’ Бени Макуана
Первый тайм завершился без голов, хотя Полесье владело инициативой. Казалось, что команды так и сыграют вничью, но житомиряне забили на 76 минуте – Назаренко попал в дальний нижний угол.
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Очень быстро Макуана в эффектном стиле удвоил преимущество, поиздевавшись над защитой Александрии. Точку в игре поставил Будковский, замкнув навес Назаренко со штрафного.
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