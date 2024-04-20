Кривбас у вольовому стилі обіграв Чорноморець у матчі 25-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Чорноморець – Кривбас на "Футбол 24".

Чорноморець повів у рахунку на 44-й хвилині. Брагару (який влітку має приєднатись до Динамо) отримав довгу передачу від Авагімяна у чужому штрафному, але пробив не одразу, а на замаху пошив у дурні трьох захисників та забив у нижній кут.

Кривбас здобув вольову перемогу над Чорноморцем та зрівнявся за очками з Динамо

Кривбас відігрався одразу після перерви – Луньов реалізував вихід віч-на-віч після розрізної передачі Хомченовського. А Бандейра на 72-й хвилині приніс перемогу, замкнувши навіс Задераки.