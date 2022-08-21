"Скільки автівок вже перегнав на Донбас? Суть не в тому, скільки. Головне, щоб вони приносили користь, допомагали хлопцям на передовій.

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Чи більше 5-ти? Більше 10-ти. Допомагали футболісти – Георгій Бущан, Микита Бурда, Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук. Один раз вони мені допомогли купити машину. Наші хлопці, луцькі, теж допомогли. А так, в основному, стараюся купити сам. Трошки вже наїздився туди. Не один і не п'ять разів. Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут та інші місця.

Чи страшно? По-різному буває. Ці всі вибухи – хоч воно і не біля тебе, але ти все бачиш і чуєш. Ми приїхали на один день і поїхали, а хлопці там перебувають кожної хвилини. Те, що ми робимо – це маленька частина. Ці люди там живуть. От вони дійсно для нас герої", – сказав Михалик в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, уродженець Волині виступав за московський Локомотив з 2013-го по 2019-й. Зараз працює тренером у луцькому клубі, а також активно допомагає українським воїнам на фронті. Найбільшої слави Тарас Михалик досяг у Динамо – був капітаном команди, по два рази виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

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