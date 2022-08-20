Колишній захисник Динамо Тарас Михалик розповів про інцидент, який трапився з ним під час виступів за Локомотив.

"Коли я грав у Росії, була одна історія про Майдан. Людина (масажист московського Локомотива – прим.) почала мені розказувати: "Ось, у вас там амфетамін додають в кашу, чи в чай".

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Ось ми на цю тему і почали... Я кажу: "Ти це бачив?". Він каже: "Ні, я не бачив, але мені друг розповідав, а йому казали"... Трохи з ним завелися. Можна сказати навіть, не зовсім посварилися. Трохи більше, ніж посварилися.

Після цього він зі мною декілька днів не спілкувався, але згодом підійшов, попросив вибачення і визнав, що був неправий", – розповів Михалик в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, уродженець Волині виступав за московський Локомотив з 2013-го по 2019-й. Зараз працює тренером у луцькому клубі, а також активно допомагає українським воїнам на фронті. Найбільшої слави Тарас Михалик досяг у Динамо – був капітаном команди, по два рази виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

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