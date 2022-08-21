"Сколько автомобилей уже перегнал на Донбасс? Суть не в том, сколько. Главное, чтобы они приносили пользу, помогали ребятам на передовой.

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Больше ли 5-ти? Больше 10-ти. Помогали футболисты – Георгий Бущан, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук. Однажды они мне помогли купить машину. Наши ребята, луцкие, тоже помогли. А так, в основном, стараюсь купить сам. Уже наездился туда. Не один и не пять раз. Краматорск, Славянск, Бахмут и другие места.

Страшно ли? По-разному бывает. Все эти взрывы – хоть оно и не возле тебя, но ты все видишь и слышишь. Мы приехали на один день и уехали, а ребята там находятся каждую минуту. То, что мы делаем – это небольшая часть. Эти люди там живут. Вот они действительно для нас герои", – сказал Михалик в интервью Sportarena.

Напомним, уроженец Волыни выступал за московский Локомотив с 2013-го по 2019-й. Сейчас работает тренером в луцком клубе, а также активно помогает украинским воинам на фронте. Наибольшей славы Тарас Михалик достиг в Динамо – был капитаном команды, по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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