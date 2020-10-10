Суперкубок Польщі

Легія – Краковія – 0:0 (по пенальті – 4:5)

Захисник Краковії Дитятьєв розповів про найбільші в кар'єрі преміальні

У матчі за Суперкубок Польщі зійшлися чемпіон та володар Кубка країни. Краковія, попри незначну перевагу господарів у володінні м'ячем, створила більше небезпечних моментів, однак основний час закінчився нульовою нічиєю. У серії пенальті сильнішою виявились гості – 5:4. До слова, у складі Краковії виступає українець Олексій Дитятьєв – наш захисник через травму змушений був пропустити поєдинок.

Краковія вперше у своїй історії завоювала Суперкубок Польщі. Раніше вона також вперше виграла Кубок країни. Цікаво, що для Легії ця поразка стала сьомою поспіль у турнірі – команда з Варшави встановила сумнозвісний антирекорд змагань.

Нагадаємо, матч за Суперкубок був запланований на серпень, проте у одного із співробітників Легії діагностували COVID-19, тому поєдинок було вирішено перенести.

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