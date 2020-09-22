"Для Краковії виграш Кубка Польщі став першим в історії. Окрім того це перший трофей команди за останні 72 роки.

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Чи відреагувало керівництво на цей факт якось по-особливому? Так, були дуже непогані бонуси. Польський футбольний союз за перемогу в Кубку виділив Краковії три мільйони злотих (курс злотого до гривні 7,35, – прим.). З цих трьох мільйонів два мільйони дали футболістам. Тому ми отримали непогані преміальні. Можу сказати, що у своїй кар'єрі більших преміальних я не отримував", – сказав Дитятьєв у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Олексій перейшов у Краковію у липні 2017 року з львівських Карпат. У минулому сезоні провів за свою команду 26 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. У липні 2020-го його команда у фіналі Кубка Польщі в овертаймі здолала Лехію і вперше в історії стала володарем цього трофею.

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