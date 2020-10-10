Суперкубок Польши

Легия – Краковия – 0:0 (по пенальти – 4:5)

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В матче за Суперкубок Польши сошлись чемпион и обладатель Кубка страны. Краковия, несмотря на незначительное преимущество хозяев во владении мячом, создала больше опасных моментов, однако основное время закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказались гости – 5:4. К слову, в составе Краковии выступает украинец Алексей Дитятьев – наш защитник из-за травмы вынужден был пропустить поединок.

Краковия впервые в своей истории завоевала Суперкубок Польши. Ранее она также впервые выиграла Кубок страны. Интересно, что для Легии это поражение стало седьмым подряд в турнире – команда из Варшавы установила антирекорд соревнований.

Напомним, матч за Суперкубок был запланирован на август, однако у одного из сотрудников Легии диагностировали COVID-19, поэтому поединок было решено перенести.

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