Сьогодні стало відомо, що 51-річний бізнесмен хоче скласти повноваження депутата Львівської облради.

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"Війна ще чіткіше розставляє пріоритети. Мені зараз не до політики. В мене сім’я. Ще 360 дітей навчаються в Академії футболу. Є футбольний клуб Рух. І це все потрібно розвивати. Я маю чим займатися", – сказав Козловський у коментарі НТА.

Нагадаємо, бос "жовто-чорних" обирався у 2020 році від політичної партії "Європейська Солідарність".

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