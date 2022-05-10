Бос "жовто-чорних" написав заяву про складання повноважень депутата Львівської облради. Зразок документа поширив Telegram-канал П'ємонт.

Козловський зробив вогняну заяву англійському таблоїду щодо війни в Україні – футболісти допомагатимуть боронити землі

Козловський обирався у 2020 році від політичної партії "Європейська Солідарність". Ще раніше був депутатом у міських радах Винників та Львова.

Бізнесмен опікується Рухом з 2009 року, коли команда виступала на аматорському рівні. Клуб Козловського вже другий сезон проводить в еліті, а перед війною і вимушеним завершенням кампанії йшов на 11-й сходинці УПЛ.