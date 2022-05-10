Козловський написав заяву про складання повноважень депутата Львівської облради
17:57 - Читать на русском
Президент Руха Григорій Козловський вирішив скоротити свою політичну діяльність.
Бос "жовто-чорних" написав заяву про складання повноважень депутата Львівської облради. Зразок документа поширив Telegram-канал П'ємонт.
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Козловський обирався у 2020 році від політичної партії "Європейська Солідарність". Ще раніше був депутатом у міських радах Винників та Львова.
Бізнесмен опікується Рухом з 2009 року, коли команда виступала на аматорському рівні. Клуб Козловського вже другий сезон проводить в еліті, а перед війною і вимушеним завершенням кампанії йшов на 11-й сходинці УПЛ.
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