Сегодня стало известно, что 51-летний бизнесмен хочет сложить полномочия депутата Львовского облсовета.

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"Война еще четче расставляет приоритеты. Мне сейчас не до политики. У меня семья. Еще 360 детей учатся в Академии футбола. Есть футбольный клуб Рух. И это все нужно развивать. У меня есть чем заниматься", – сказал Козловский в комментарии НТА.

Напомним, босс "желто-черных" избирался в 2020 году от политической партии "Европейская Солидарность".

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