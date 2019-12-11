Козловський: Ім'я нового тренера Руха стане відоме наприкінці тижня

Президент Руха Григорій Козловський розповів, коли львівський клуб дізнається ім'я нового наставника.

"Після Леоніда Кучука будь-кому було б важко. Подивіться на Динамо. Лобановського немає вже багато років, ніби всі у нього вчилися, з конспектами ходили і кивали головою, що всі розуміють, а зараз бачимо, який результат. Після Кучука буде важко і легко одночасно, тому що він залишив після себе слід, своє бачення.

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Руйнувати щось глобально в команді я не збираюся. Хочеться, щоб наступником Кучука був тренер, максимально наближений до філософії побудови команди. Тому будемо шукати таку людину, яка повинна буде розуміти цю філософію. Кардинальних змін не буде. Все, що побудував Кучук, нас влаштовує. Будемо шукати такого тренера, який би доповнив цей фундамент.

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Я часто спілкуюся з різними тренерами, але це не означає, що вже сьогодні зроблю комусь із них пропозицію. Цей крок повинен бути зважений. Хочеться, щоб прийшов тренер і тренував команду 10 років. З ім'ям нового тренера ми визначимося вже скоро, у нас є поради Кучука, ми до них прислухаємося. Думаю, до кінця тижня стане все відомо", – зазначив Козловський в коментарі прес-службі Руха.

Нагадаємо, Кучук очолив Рух 1 лютого 2019 року і пішов зі своєю командою на зимову паузу у ранзі лідера Першої ліги. Біля керма "жовто-чорних" наставник провів 32 офіційні матчі – у його активі 18 перемог, 8 нічиїх та 6 поразок.

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