У матчі-відповіді півфіналу плей-офф Чемпіоншипа за право виходу в АПЛ Ковентрі здолав Мідлсбро з рахунком 1:0.

Плей-офф Чемпіоншипа, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Мідлсбро – Ковентрі – 0:1 (перший матч – 0:0)

Гол: Хамер, 57

Мідлсбро випередив Ковентрі в турнірній таблиці регулярного чемпіонату на п'ять очок, але знову поступився супернику за особистими зустрічами. На жаль для Майкла Карріка, це трапилося в півфіналі плей-офф за право виходу в АПЛ.

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Долю двоматчевого протистояння вирішив точний удар 25-річного бразильського півзахисника Густаво Хамера, який проводить в Англії свій третій сезон. Під час гольової атаки Хамер трохи застопорився і почав перекладати м'яч із лівої ноги на праву. Оглядач ВВС навіть подумав, що бразилець остаточно змарнував момент для удару. Однак хавбек все ж завдав удару по воротах суперника, який виявився гольовим.

Мідлсбро забив у відповідь, але гол Метта Крукса не був зарахований через офсайд. Таким чином, у фіналі плей-офф Чемпіоншипу Ковентрі зіграє з Лутоном. Фінальний матч за останню путівку в АПЛ 2023/24 відбудеться на Вемблі 27 травня.

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