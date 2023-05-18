В ответном полуфинале плей-офф Чемпионшипа за право выхода в АПЛ Ковентри одолел Мидлсбро со счётом 1:0.

Плей-офф Чемпионшипа, 1/2 финала (ответный матч)

Мидлсбро – Ковентри – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Хамер, 57

Мидлсбро опередил Ковентри в турнирной таблице регулярного чемпионата на пять очков, но снова уступил сопернику по личным встречам. К сожалению для Майкла Каррика, это случилось в полуфинале плей-офф за право выхода в АПЛ.

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Долю двухматчевого противостояния решил точный удар 25-летнего бразильского полузащитника Густаво Хамера, который проводит в Англии свой третий сезон. Во время голевой атаки Хамер немного застопорился и начал перекладывать мяч с левой ноги на правую. Обозреватель ВВС даже подумал, что бразилец упустил момент для удара. Однако хавбек изловчился и всё же нанёс удар по воротам соперника, который оказался голевым.

Мидлсбро забил в ответ, но гол Мэтта Крукса не был засчитан из-за офсайда. Таким образом, в финале плей-офф Чемпионшипа Ковентри сыграет с Лутоном. Финальный матч за последнюю путевку в АПЛ 2023/24 состоится на Уэмбли 27 мая.

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