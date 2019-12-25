Ковалець закликав УАФ переглянути рішення щодо розширення Прем'єр-ліги

Керманич київського Оболонь-Броваря Сергій Ковалець поділився думками щодо рівня конкуренції у Першій лізі.

"Чи змінився рівень Першої ліги в порівнянні з минулим сезоном? Це хороше питання, ось щойно ми спілкувалися з гравцями про це.

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Зараз 6-8 команд хочуть грати в Прем’єр-лізі, звичайно, є великі амбіції і є велика інтрига у верхній частині турнірної таблиці в Першій лізі і ми вважаємо, що варто УАФ переглянути питання щодо розширення Прем’єр-ліги вже з наступного сезону до 16-ти команд.

По-перше, це буде повноцінний чемпіонат, а по-друге буде величезний глядацький інтерес щодо матчів", – цитує головного тренера офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, що раніше функціонери схвалили поетапне розширення УПЛ. У сезоні 2020/21 у вищому дивізіоні виступатиме 14 команд замість нинішніх 12-ти, а від сезону 2021/22 – 16 клубів.

До слова, Оболонь-Бровар пішов на зимову перерву серед лідерів Першої ліги. Підопічні Сергія Ковальця посідають 6-те місце, але від першого місця відстають лише на 2 очки. Попередньо до Прем'єр-ліги вийдуть 3 команди.

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