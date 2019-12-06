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Дулуб: В таких країнах, як Україна, у Прем'єр-лізі повинні грати 16 команд

16:55 388 Читать на русском
Дулуб: В таких країнах, як Україна, у Прем'єр-лізі повинні грати 16 команд
Олег Дулуб / фото: Карпати

Колишній тренер Карпат і Чорноморця Олег Дулуб поділився думкою про формат УПЛ.

"Те, що я бачив в Актобе, це просто фантастика – і вболівальники, і стадіон. Я розумію, що у них були трансферні проблеми. Тепер два клуби проведуть наступний сезон у Першій лізі.

Дулуб натякнув на повернення в Україну

У мене була схожа ситуація в Україні. Там грало 12 клубів, і збиралася тренерська рада. Питали думку про це. Я сказав, що в таких країнах, як Україна і Казахстан, в Прем'єр-лізі повинні грати 16 команд. Це великі держави, розвинені міста з солідними бюджетами.

Сюди можна запрошувати хороших гравців і розвивати футбол, зокрема в деяких регіонах, які ніколи не були представлені у Прем'єр-лізі", – цитує Дулуба vesti.kz.

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формат УПЛ Олег Дулуб Олег Дулуб
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