"Шахтар міг забити 10", або Момент, коли слова закінчились: нищівна реакція на черговий крах Динамо і привид Блохіна

"Футбол 24" зібрав коментарі експертів за мотивами видовищної перестрілки між Динамо і Шахтарем (2:3) в останньому Класичному сезону 2019/20.

Отож, Динамо вчетверте у чинному сезоні УПЛ поступилося своєму найпринциповішому супернику, а загалом це вже восьма (причому – друга поспіль за 7 днів) поразка киян. Розрив між командами Михайличенка та Каштру зріс до 20 очок.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Суботня невдача може коштувати "біло-синім" аж надто дорого. Якщо сьогодні Зоря обіграє Олександрію, то вийде на чисту другу сходинку (привіт, Ліго чемпіонів!). А якщо ще й Десна здолає Колос, Динамо опиняється за межами топ-трійки – на фоні психологічної ями, кадрового та творчого дефіциту. До фінішу, нагадаємо, лише три тури. Пахне катастрофою.

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Напередодні Класичного менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло жорстко пройшовся по Динамо: "Це банда розгодованих мажорів". Після матчу спеціаліст лише безсило вмив руки: "Слова закінчились".

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Вичерпався словниковий запас і в авторитетного скаута Алекса Великих.

Втішив його досвідчене око хіба що Тайсон.

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Ігор Циганик також зачарований ефектною появою бразильця. Здається, що відповідь на запитання ведучого "Профутболу" – очевидна.

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"Михайличенко не тільки нікудишній спортивний директор, але і тренер". "У Динамо зараз випадають не тільки гравці, а й цілі лінії", – вирок від автора Футбол 24 і Gazeta.ua Сергія Тищенка.

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До слова, відомий український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк, як відомо, є великим шанувальником футболу. І Олексій Михайличенко на посаді головного тренера Динамо його також не влаштовує.

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Коментатор "Сетанти" і автор Футбол 24 Дмитро Джулай пригадав своє минулорічне інтерв'ю, дійшовши до песимістичного висновку.

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Екс-півзахисник збірної України, а зараз експерт Євген Левченко лаконічно – про головне.

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Трохи розлогіше висловився Сергій Коваль, футбольний агент та юрист: "Голи Динамо можуть викликати ілюзію рівної боротьби. Але ні, два випадкових м'ячі через помилки юного Трубіна..."

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Тему Трубіна підхопив легенда вітчизняного коментаторського цеху Сергій Савелій – несподівані паралелі з далеким минулим.

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На вчорашньому матчі побував тренер, з яким Динамо востаннє брало золоті медалі української першості. Думки Сергія Станіславовича спробував прочитати Брутальний футбол.

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Окремої критики від автора Футбол 24 Михайла Юхименка удостоїлася поведінка гравців Динамо після поєдинку. Вони не залишили жодного шансу нашому колезі із FootballHub для отримання коментаря. На кілька секунд пригальмував хіба що Микита Бурда.

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Шахтар перестріляв Динамо у матчі УПЛ – друге поспіль фіаско команди Михайличенка відкриває шлях Зорі