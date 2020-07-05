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Карпати вирішили грати в Першій лізі наступного сезону – частина керівників УАФ може зірвати плани львів'ян, – ЗМІ

17:34 - Читать на русском
Карпати вирішили грати в Першій лізі наступного сезону – частина керівників УАФ може зірвати плани львів'ян, – ЗМІ
Гравці Карпат / Сайт клубу

Карпати зберігають надію уникнути процедури розформування після поточного сезону .

Львівський клуб передумав повністю втрачати професіональний статус і відновлюватися під новим іменем, стверджує Sport.ua.

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Карпати планують скористатися нечіткістю регламенту в питанні пониження команд в класі. "Леви" можуть не дограти поточний сезон у УПЛ, але наступний все ж розпочати в Першій лізі. Долю команди буде вирішувати Контрольно-Дисциплінарний Комітет УАФ, але тут є певні проблеми. Значна частина керівництва УАФ нібито невдоволена нещодавніми інформаційними "вибриками" Карпат і не хоче бачити львів'ян в наступному розіграші Першої ліги.

Нагадаємо, Карпати не змогли з'явитися на два матчі УПЛ проти Маріуполя, за що незабаром повинні отримати дострокове зняття з чемпіонату.

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Теги
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