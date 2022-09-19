"Я був незадоволений командою лише на Сан-Сіро, в Турині і в Неаполі (усі ці поєдинки Спеція програла – прим.) У мене майже немає, за що дорікнути хлопцям. Таке ставлення буде винагороджене в довгостроковій перспективі.

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Коваленко постійно зростає, постійно вдосконалюється у усіх аспектах. Мені здається, що він отримує задоволення, що він хоче грати з великою рішучістю. Цей гравець – дуже важливий для нашої команди", – цитує Готті офіційний сайт Спеції.

Нагадаємо, Коваленко вдруге став гравцем "орлят" на початку серпня. Оскільки Віктор не проходив разом з командою тренувальні збори, йому довелося пропустити матч першого туру, але надалі неодмінно отримував ігровий час в кожному поєдинку чемпіонату. Результативними діями поки не відзначався.

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