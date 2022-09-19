"Я был недоволен командой лишь на Сан-Сиро, в Турине и в Неаполе (все эти поединки Специя проиграла – прим.) У меня почти нет, за что упрекнуть ребят. Такое отношение будет вознаграждено в долгосрочной перспективе.

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Коваленко постоянно растет, постоянно совершенствуется во всех аспектах. Мне кажется, что он получает удовольствие, что он хочет играть с большой решимостью. Этот игрок – очень важен для нашей команды", – цитирует Готти официальный сайт Специи.

Напомним, Коваленко во второй раз стал игроком "орлят" в начале августа. Поскольку Виктор не проходил вместе с командой тренировочные сборы, ему пришлось пропустить матч первого тура, но в дальнейшем непременно получал игровое время в каждом поединке чемпионата. Результативными действиями пока не отличался.

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